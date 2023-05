The Kid Laroi accusé de filouterie d’auberge aux USA

The Kid Laroi ne s’est pas exprimé sur l’affaire.

The Kid Laroi est-il étourdi, pingre ou voleur? Pour le moment, on ne le sait pas, mais toujours est-il que l’Australien de 19 ans, dont la chanson «Stay», en duo avec Justin Bieber, a été le deuxième titre le plus streamé en 2021, est accusé par la patronne d’un restaurant d’être parti sans payer, rapporte TMZ. Les faits se seraient déroulés mardi 2 mai 2023, dans la ville de Springfield, dans le Missouri. Après un concert, Charlton Kenneth Jeffrey Howard, son vrai nom, s’est rendu avec des amis au Dublin’s Pass Irish Pub & Restaurant.