The Kid Laroi improvise un concert dans un bar d’hôtel

Le Good Vibes Festival, prévu du 21 au 23 juillet 2023 à Sepang, a été annulé le premier jour, sur ordre ministériel, après le passage de The 1975. Durant leur concert, le chanteur et le bassiste du groupe de rock britannique s’étaient échangé un baiser pour dénoncer les lois anti-LGBT en vigueur en Malaisie.

Tête d’affiche de l’événement le lendemain, The Kid Laroi, avec qui a travaillé le Neuchâtelois Dson Beats, se trouvait déjà sur place lorsqu’il a appris la nouvelle. Attendu par de très nombreux fans, le rappeur de 19 ans, connu pour ses hits «Remind me of you», enregistré avec Juice Wrld, et «Stay», avec Justin Bieber, leur a fait une jolie surprise en improvisant un concert dans le bar de son hôtel.