Hip-Hop : The Kid Laroi se retire du circuit

Le rappeur australien, auteur des hits «Stay», «Without You» ou encore «Diva», a annoncé qu’il prenait une pause.

L’Australien The Kid Laroi, pour qui le Neuchâtelois Dson Beats a produit un titre , a enchaîné les tubes depuis une année. Comme «Stay», classé le 17 novembre 2021 en 8e place des titres les plus écoutés en Suisse sur Spotify. Conséquence, celui qui avait très tôt tapé dans l’œil d’Elton John , n’a pu s’accorder que récemment une semaine de vacances.

Le rappeur de 18 ans a profité de cette courte pause pour prendre une décision importante, qu’il a communiquée sur Instagram. «J’ai réfléchi et décidé que je dois m’éloigner de tout pour me concentrer sur le prochain projet: mon premier album. Vous allez me manquer, mais je pense que c’est ce qu’il y a de mieux à faire pour que je puisse vous offrir la meilleure musique possible», a-t-il écrit. Pour appuyer sa prise de décision, The Kid Laroi a effacé tout le contenu de son compte Instagram pour ne laisser que son message, qu’il termine avec ces mots: «Je serai bientôt de retour, promis.