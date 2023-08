Géorgie: The Killers hué pour avoir invité un Russe sur scène

Le groupe de rock américain The Killers a présenté ses excuses mercredi après avoir invité un fan russe sur scène lors d’un concert en Géorgie, suscitant les huées de la foule dans ce pays du Caucase aux relations complexes avec Moscou. «Nous n’avions pas l’intention de contrarier qui que ce soit et nous nous en excusons», a posté sur Facebook la formation qui se dit «aux côtés» des habitants de ce pays qui s’était opposé à la Russie lors d’une courte guerre en 2008.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit Brandon Flowers, le leader du groupe, inviter mardi soir un fan à monter sur scène lors d’un concert dans une salle située sur la côte de la mer Noire. «Ce type est Russe. Vous êtes d’accord pour qu’un Russe nous rejoigne?» demande Brandon Flowers, ce qui provoque des huées de la part de la foule. «Vous ne voyez pas que c’est l’un de vos frères?» demande-t-il ensuite, avant de s’indigner du «chacun chez soi dès qu’on parle de frontières», certains spectateurs quittant les lieux.

Le groupe de rock géorgien LOUDspeakers, qui assurait la première partie du même concert, s’est déclaré «déçu» sur les réseaux sociaux après l’incident, la Russie étant «un ennemi et un occupant». Le groupe The Killers, actif depuis plus de vingt ans, s’est fait connaître avec le tube synthé-rock «Mr. Brightside», sorti en 2003.