Le docu sur Jordan critiqué

«The Last Dance? C’est à 90% des conneries»

Le documentaire retraçant la carrière de Michael Jordan a été vivement critiqué par Horace Grant, ancien joueur des Chicago Bulls et coéquipier de la superstar.

«The Last Dance» a été de loin le documentaire le plus regardé de l’histoire de la chaîne ESPN. Dimanche soir, près de 6 millions d’Américains s’étaient assis devant leur télévision pour regarder le dernier épisode de la série. Avec la plateforme de streaming Netflix, le total de téléspectateurs sera largement supérieur encore même si les chiffres ne sont pas encore connus. Nombreux sont les gens réfractaires au sport (ou du moins au basket) à avoir sorti les pop-corn semaine après semaine pour suivre l’histoire de Michael Jordan.

Acclamé par tout le monde (ou presque), la mini-série de six épisodes a retracé la carrière du plus grand joueur de l’histoire. Une voix discordante s’est pourtant largement faite entendre depuis: celle d’Horace Grant. Joueur des Bulls de 1987 à 1994 et personnage du documentaire, il a été accusé face caméra par «MJ» d’être la taupe derrière un livre sur la face cachée du mythique No 23: «The Jordan Rules» du journaliste Sam Smith.

«Ce n’est qu’une rancune»

Une accusation qui n’a visiblement pas enchanté Horace Grant. «C’est purement et simplement un mensonge, s’est-il emporté lors d’une interview donnée à l’émission Kap & Co sur ESPN 1000. Mensonge, mensonge, mensonge. Si ‘MJ’ m'en veut pas de problème. Réglons ça comme des hommes. Qu’en en parle ou autrement. Mais il préfère sortir encore et encore ce mensonge. Sam et moi avons toujours été de grands amis. Nous sommes toujours de grands amis. Mais jamais je ne parlerais à l’extérieur de notre vestiaire. C’est sacré. En tant que journaliste, Sam Smith a de toute façon besoin de deux sources pour écrire un livre. Alors pourquoi n’accuser que moi?»



Pour celui qui a remporté trois de ses quatre titres avec les Bulls, cette discussion part surtout d’un problème de la part de Jordan. «Ce n’est qu'une rancune, mec. Je te le dis, ce n'était qu'une rancune. Et je pense qu'il l'a prouvé lors de ce soi-disant documentaire. Quand tu dis quelque chose à son sujet, il va te couper au montage et essayer de détruire ton personnage.»