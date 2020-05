Michael Jordan

«The Last Dance» n’est pas tout à fait fini

Les derniers épisodes de la série sur la dernière saison de Michael Jordan avec les Chicago Bulls, en ligne depuis quelques heures, vont être suivis d’un petit bonus.

«Est-ce vraiment le dernier épisode?» Comme tous les fans de basket, l’Espagnol Pau Gasol, double champion NBA avec les Los Angeles Lakers, est déjà nostalgique de voir «The Last Dance», la série retraçant la dernière saison de Michael Jordan avec les Chicago Bulls, arriver à son terme. Les derniers épisodes ont été diffusés dimanche soir aux Etats-Unis et sont disponibles depuis lundi matin 9 heures sur Netflix. «Meilleure photo de l’histoire du basketball», a réagi le pivot d’Orlando né à Morges (VD), Nikola Vucevic.

Toutefois, «ESPN» a annoncé un petit bonus à la série puisque le chaîne sportive va rediffuser mercredi en Haute Définition (HD) l’intégralité dernier match de la superstar américaine avec l’uniforme des Bulls, le fameux match 6 face au Jazz d’Utah avec ce shoot mythique dans les dernières secondes. « Si vous m’aviez dit il y a six mois qu’on ferait ça, j’aurais dit que c’était impossible, a confié Gregg Winik, producteur exécutif de «The Last Dance» à «AP». Cela dévoile beaucoup d’images dramatiques, et ça sort de l’écran. »