The Marvels: les réactions sexistes n'inquiètent pas Nia DaCosta

Avec «The Marvels», en salle le 8 novembre 2023, les femmes sont mises en avant aussi bien devant que derrière la caméra. À 33 ans, Nia DaCosta (à qui l’on doit «Candyman») est la plus jeune cinéaste à réaliser un film Marvel. L’Américaine dirige son trio de superhéroïnes – Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau, incarnées par Brie Larson, Iman Vellani et Teyonah Parris – en conjuguant action et comédie.

Que représente pour vous le fait de réaliser un film Marvel?

Cela représente beaucoup. J’en rêvais depuis que j’ai commencé à faire des films. Petite, je dévorais les comics de Marvel et les cartoons. À 12 ans, je suis tombée amoureuse du premier «Spider-Man» réalisé par Sam Raimi. C’est un superfeeling de faire partie de cet univers et de pouvoir y contribuer.

Était-ce compliqué d’incorporer une héroïne de série dans le film? Tout le monde n’a pas forcément vu «Miss Marvel».

On m’a beaucoup aidée chez Marvel parce qu’ils sont très conscients du fait que les trois personnages principaux ont chacun une histoire qui a été racontée auparavant. On a procédé par tâtonnements pour décider ce que les spectateurs devaient absolument savoir et ce qui était superflu. On a finalement trouvé un équilibre.

Les trois personnages principaux sont des femmes. De quoi inspirer le public féminin?

Je l’espère parce qu’il s’agit de trois femmes très différentes. Elles ont des âges, des expériences et des façons de s’exprimer différents. Je pense que beaucoup de filles et de femmes peuvent se reconnaître dans ces trois héroïnes.

Redoutez-vous les réactions sexistes à ce casting?

Cela ne m’inquiète pas vraiment parce que je fais de mon mieux pour ne pas entrer dans ce jeu. Si j’aimais Marvel, les comics, «Le Seigneur des Anneaux» et tous ces trucs de nerd quand j’étais plus jeune, c’est parce que cela rassemblait les gens qui aimaient ça. C’est dans ce milieu de fans que je m’investis et le reste n’a rien à voir avec moi ni avec eux.

D’après les prévisions, le film devrait rapporter nettement moins que «Captain Marvel», sorti en 2019, au box-office. Le public est-il fatigué des superhéros?