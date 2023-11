The Marvels réalise le pire démarrage de la franchise Marvel

Iman Vellani, Brie Larson et Teyonah Parris sont les héroïnes de «The Marvels».

Interviewée peu avant la sortie de «The Marvels», sa réalisatrice nous avait confié qu’elle n’était pas angoissée par les prévisions indiquant que son film allait rapporter moins d’argent que «Captain Marvel» , dont il est la suite. Moins d’une semaine plus tard, Nia DaCosta doit tout de même avoir quelques sueurs froides.

Non seulement le long métrage mettant en scène Iman Vellani, Brie Larson et Teyonah Parris a fait moins bien que «Captain Marvel», sorti en 2019, mais il a surtout réalisé le pire démarrage de toute l’histoire de la franchise Marvel, commencée en 2008 avec «Iron Man». Avec seulement 47 millions de dollars réalisés lors du premier week-end après sa sortie aux États-Unis pour un coût de 220 millions, «The Marvels» est derrière «L’Incroyable Hulk» (qui avait engrangé 55,4 millions de dollars en un week-end en 2008) et «Ant-Man» (57,2 millions de dollars en 2015), écrit BFMTV.