Rock : The Offspring a revisité une chanson de Noël de 1963

Le groupe de punk-rock a repris «Christmas (Baby Please Come Home)» de Darlene Love sorti il y a plus d’un demi-siècle. Écoutez le résultat.

C’est peu dire qu’on n’attendait pas le groupe californien mythique de punk-rock dans le registre des chansons de Noël. Et pourtant. The Offspring a publié mercredi 4 novembre 2020 «Christmas (Baby Please Come Home)». Ce morceau, qui fleure naturellement bon les fêtes de fin d’année, est une reprise du titre du même nom chanté par Darlene Love et publié en 1963.

«Il nous semblait pertinent que le monde écoute une jolie chanson pour les fêtes en ce moment. En espérant que vous allez apprécier cette reprise. On a essayé de ne pas ruiner l’original», a tweeté le combo emmené au micro par Dexter Holland. À vous de vous faire votre avis en découvrant ci-dessus le travail de The Offspring.

La chanson originale: