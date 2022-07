Remise de prix : The Rock a refusé de présenter les Emmy Awards

Dwayne Johnson s’est vu proposer le rôle de maître de cérémonie pour le mois de septembre 2022, mais il a été contraint de dire non.

Maintenant que les nominations pour la 74e édition des Emmy Awards sont connues, ne reste plus qu’à savoir qui aura l’honneur et la responsabilité d’animer la cérémonie qui se déroulera le 12 septembre 2022. Ce dont on est sûr, c’est qu’il ne s’agira pas de Dwayne «The Rock» Johnson.