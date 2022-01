Mise au point : The Rock n’est pas le propriétaire de Stan le T-rex

L’acteur a raconté la vérité après avoir fait le buzz en étant filmé devant ce qu’il a décrit comme la tête du célèbre dinosaure.

L’acteur Dwayne Johnson, qui s’est récemment lancé dans le hip-hop, était d’humeur taquine lundi 17 janvier 2022 lors de son intervention depuis chez lui dans le programme «Manningcast» d’ESPN. Lorsque le présentateur lui a demandé ce qui se trouvait derrière lui, l’acteur a spontanément indiqué: «Un crâne de T-rex. C’est Stan.» Sa réponse a immédiatement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et pour cause. On n’a jamais su qui avait acheté le squelette du dinosaure baptisé Stan, l’un des plus complets du monde, au prix de 29 millions de francs lors d’une vente aux enchères à New York en octobre 2020.