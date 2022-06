The Rock offre sa dernière demeure à sa mère

États-Unis : The Rock offre «sa dernière maison» à sa mère

L’acteur américain a acheté une nouvelle villa à sa maman, Ata. Elle l’a découverte dimanche 5 juin 2022.

«Ça m’a pris, à moi et à une équipe de décorateurs, huit semaines pour tout préparer. Tout ce qu’Ata découvre aujourd’hui est totalement neuf. C’est une surprise totale pour elle. J’ai eu assez de chance pour lui avoir déjà offert plusieurs maisons ces dernières années, mais celle-ci est la plus spéciale. Elle m’a répété ces derniers temps, qu’après avoir tant voyagé, elle rêvait de pouvoir se poser dans sa dernière maison», a détaillé le colosse américain. Et de conclure: «Maman, il n’y pas de meilleur sentiment que de te rendre heureuse. Je dis toujours que si on a une bonne mère, on a une chance de devenir un être humain bon et attentionné. Donnons donc tous à nos mamans un gros câlin plein de gratitude. Rendons-les heureuses.»