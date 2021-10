États-Unis : The Rock se lance dans le rap

L’Américain Dwayne Johnson apparaît pour la première fois sur un morceau de rap, «Face Off», de Tech N9ne.

Dwayne Johnson vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc. Après le catch et le cinéma, celui qu’on a récemment vu dans «Jungle Cruise» se lance, à 49 ans, dans la musique. Pour la première fois, The Rock apparaît sur un titre de rap, «Face Off», de Tech N9ne. Il rappe sur le dernier couplet, qu’il a lui-même écrit.

«J’aime la musique. Dans chacun de mes films, si je le peux, j’aime ajouter des éléments musicaux», a expliqué Dwayne Johnson à «Variety». Après des échanges par médias sociaux interposés, lui et TechN9ne se sont rencontrés pour la première fois pour de vrai sur le plateau de la série «Ballers» (2015-2019), «il y a quelques années de cela». Le colosse américain a rappelé que ce n’était pas la première fois qu’on lui proposait de poser sa voix sur des titres de rap: «Certains de mes bons potes, qui sont des grands noms du milieu, me l’ont demandé. Mais ce n’était pas le bon moment. Là, oui.» Ce qui a séduit cette fois-ci The Rock, c’est le message de «Face Off». Pour Tech N9ne, «c’est un morceau bourré d’énergie. Il va motiver les gens à lever de la fonte, les motiver au combat, les motiver avant un match. Et quelle meilleure personne que Dwayne? Pas Conor McGregor. Je ne le connais pas. The Rock si.»