MrBeast une nouvelle fois récompensé aux Streamy Awards

En mars 2023, MrBeast avait jugé les récompenses inutiles lors des Nickelodeon Kid’s Choice Awards. Imago

MrBeast était nominé dans cinq catégories aux Streamy Awards, qui se sont déroulés le dimanche 27 août 2023, à l’hôtel Fairmont Century Plaza, à Los Angeles. Le youtubeur le plus suivi du monde, qui compte 179 millions d’abonnés, a remporté deux prix. Il a gagné celui de la Meilleure collaboration pour sa vidéo qui le montrait battre Dwayne Johnson lors d’une partie de feuille-caillou-ciseaux et qui a rapporté 200’000 dollars à une œuvre caritative. Et, surtout, l’Américain est reparti avec le trophée le plus prestigieux de cette cérémonie qui honore les créateurs de contenu depuis 2009: celui de Créateur de l’année.

C’est la quatrième année consécutive que Jimmy Donaldson, de son vrai nom, reçoit cet award. Le vidéaste de 25 ans n’était pas présent dans la salle pour le réceptionner. Il faut dire qu’en 2022, il avait insisté pour ne plus être nominé. «Je me sens mal, nous devrions laisser quelqu’un d’autre gagner l’année prochaine», avait-il posté sur Twitter, devenu X. Il est vrai aussi que MrBeast n’apprécie pas particulièrement recevoir des prix. En mars 2023, en posant avec les deux glanés aux Nickelodeon Kids’ Choice Awards, il avait précisé sur Instagram: «Les récompenses sont inutiles. Je fais ça juste parce que ma mère aime me voir gagner.»

Des problèmes de santé pourraient également expliquer son absence aux Streamies. La veille de l’événement, l’homme a en effet publié un message sur X qui a inquiété ses nombreux fans. «Afin de pouvoir mettre en ligne des vidéos chaque semaine ces prochains mois, j’ai filmé chaque jour. Je n’ai que quelques jours de repos prévus d’ici à la fin 2023 et je suis mentalement épuisé. J’espère que vous allez adorer ces vidéos, car je me pousse au maximum pour les terminer», a-t-il écrit. On rappellera que MrBeast est devenu célèbre avec des contenus, dont l’un a été tourné à Genève, extrêmement bien réalisés et souvent impressionnants. Celui publié début août 2023, intitulé «Échoué En Mer Pendant 7 Jours» et qui le montre avec des amis survivre en haute mer sur un radeau, a d’ailleurs battu le record du nombre de vues en 24 heures, pour un clip non musical, en ayant été visionné plus de 46 millions de fois.