Actualisé 22.04.2020 à 15:00

Insolite

The Streets se prend pour James Bond à Verbier

Mike Skinner, leader du groupe anglais, a tourné un clip, sorti mardi 14 avril 2020, dans la station valaisanne. Il s'y est amusé.



de Miguel Cid, Londres

Mike Skinner, alias The Streets, vient de sortir un nouveau single épatant en duo avec Tame Impala. «Call My Phone Thinking I'm Doing Nothing Better» marque le grand retour du rappeur anglais et est extrait de sa mixtape, «None of Us Are Getting Out of This Life Alive», qui sortira le 10 juillet 2020. Il nous parle du clip de la chanson qu'il a tourné notamment à Verbier juste avant le confinement.

Comment s'est-passé le tournage?

J'ai tourné le clip sur mon portable quand je suis parti skier avec des potes en Suisse. En rentrant à Londres, je suis aussi allé filmer les rappeurs Ms Banks, Jesse James Solomon, Oscar #Worldpeace et Jimothy Lacoste dans leurs quartiers. Et puis je suis parti à Los Angeles pour voir Tame Impala en concert, traîner avec lui et enregistrer sa voix. Pendant l'embarquement du vol de retour, Trump a annoncé la fermeture des frontières donc une foule de passagers ont débarqué de l'avion par peur de ne plus pouvoir rentrer chez eux. C'était vraiment dingue.

Allez-vous souvent skier à Verbier?

Non, mais je fréquente beaucoup les stations de ski parce que j'y fais très souvent le DJ. En fait, je n'ai skié que deux fois. Mais comme des amis allaient à Verbier et y avaient une maison, on est partis ensemble et on a passé quelques jours de folie. On a eu de la chance de ne pas être allés en Italie. Plein de skieurs ont attrapé le virus là-bas.

Vous n'êtes donc pas un pro de la glisse.

Pas vraiment. Le montage du clip est très malin parce qu'il donne l'illusion que je skie comme James Bond. Je pense d'ailleurs que même 007 n'est pas si doué pour le ski. En tout cas, moi, je n'ai pas fait appel à une doublure sur les pistes!

Etes-vous fan de Tame Impala depuis longtemps?

Oui. Son dernier album est la BO d'aujourd'hui, dans un sens. C'est ce que tout le monde écoute. Quand j'ai appris qu'il aimait ce que je faisais, c'était génial. Notre morceau sonne à la fois comme les Beatles et comme du hip-hop.

Qu'est-ce qui a inspiré votre nouvelle mixtape ?

J'ai passé beaucoup de temps à jouer dans des nightclubs et cela a déteint sur ma musique. Produire un titre et pouvoir le tester le soir même derrière les platines m'a totalement inspiré. La club music est devenue évidemment beaucoup plus importante pour moi parce que je me demande comment un morceau va fonctionner dans une ambiance festive plutôt que juste en l'écoutant chez soi.

Il est beaucoup question de téléphones portables dans les textes de vos nouvelles chansons. C'est le reflet de notre époque?