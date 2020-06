TF1

«The Voice» 2020 est…

Les téléspectateurs du télécrochet de TF1 ont désigné leur vainqueur. Qui de Gustine, Abi, Tom Rochet ou Antoine Delie l’a emporté?

Le talent qui a gagné la saison 9 de «The Voice» est Abi. Le jeune homme de 21 ans, qui faisait partie de l’équipe de Pascal Obispo, a remporté 53,4% des votes des téléspectateurs. Un véritable plébiscite, puisque Gustine (de l’équipe de Lara Fabian) a récolté 22,5% des voix, Tom Rochet (équipe d’Amel Bent) en a obtenu 13,1 et qu’Antoine Delie (équipe de Marc Lavoine) en a reçu 11%.

«Ça explose dans ma tête, je ne me rends pas compte de ce qui se passe, je suis très ému. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, merci à mes amis et à mes proches qui me soutenaient même avant «The Voice», a déclaré le vainqueur.