TF1 : «The Voice»: fortunes diverses pour les Romands

L’étape des battles du télécrochet a été fatale à la Genevoise June Milo. Le Neuchâtelois Loris, lui, poursuit l’aventure.

La deuxième soirée de battles de «The Voice», samedi 9 avril 2022, a vu deux talents romands – June Milo et Loris – tenter de se qualifier pour l’étape suivante du télécrochet . Et si le Neuchâtelois de 18 ans peut avoir le sourire, ce n’est pas la même histoire pour la Genevoise de 36 ans.

Loris, qui avait été repêché par Nolwenn Leroy, s’est retrouvé face à Léo pour interpréter un titre de Louane et Grand Corps Malade: «Derrière le brouillard». Et si Léo n’a pas démérité, il faut avouer que son adversaire romand était nettement plus à l’aise et a montré toute l’étendue de son talent. C’est donc logiquement lui que Nolwenn a choisi. Lors a ensuite décidé d’intégrer l’équipe de Marc Lavoine.