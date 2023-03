The Voice: la patience du Genevois Awan a payé

S’il y a bien une qualité que l’on peut reconnaître à Awan, c’est la persévérance! Ce chanteur amateur né à Bernex (GE), et installé à Paris depuis trois ans, passait les castings de «The Voice» depuis huit ans sans jamais se décourager. En 2023, sa patience a été récompensée. On le verra samedi 4 mars lors des auditions à l’aveugle de la saison 12 , sur TF1.

C’était un rêve. J’ai commencé de regarder l’émission avec mes parents dès le début, en 2012. C’était vraiment notre rendez-vous du samedi soir. «The Voice» est quand même un gros tremplin en France et je trouve que l’industrie de la musique n’est pas assez développée en Suisse.

Je n’ai pas de style précis. J’ai commencé à l’âge de 14 ans en interprétant des chansons mélancoliques avec des textes assez tristes pour mettre des mots sur mes peines. Je me suis fait harceler pendant ma scolarité et c’est pour ça que j’ai commencé à chanter. Ça m’a un peu servi de pansement et je n’ai jamais arrêté.