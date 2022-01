The Voice of Holland suspendue après une semaine

Pays-Bas : «The Voice of Holland» arrêtée après des accusations d’inconduite sexuelle

La diffusion de la saison 12 du télécrochet a été suspendue après seulement une semaine. Des membres de l’équipe auraient eu un comportement répréhensible.

«The Voice of Holland» est diffusée depuis 2010.

«The Voice of Holland» est mise sur pause. Après seulement une semaine et deux numéros diffusés, la saison 12 du télécrochet a été arrêtée par la chaîne néerlandaise RTL et la société de production ITV. Cette décision fait suite à des «allégations très sérieuses et choquantes de conduite sexuelle inappropriée par des membres de l’équipe de l’émission», a fait savoir RTL dans un communiqué, précisant qu’une enquête indépendante allait être menée.

Les allégations évoquées par la chaîne sont contenues dans un rapport écrit par le journaliste Tim Hoffman, qui a recueilli plusieurs témoignages impliquant des personnes travaillant pour «The Voice of Holland». Le nom des personnes accusées n’a pas été dévoilé, mais le chef d’orchestre de l’émission, Jeroen Rietbergen, a rapidement admis avoir eu un comportement répréhensible et a démissionné du programme.

Dans un message transmis à l’agence de presse ANP, il a reconnu avoir eu «des relations de nature sexuelle» avec des femmes impliquées dans «The Voice» et avoir «échangé des messages explicites» avec elles. Il a ajouté qu’il n’avait jamais eu l’impression d’abuser de sa position dans le télécrochet et a présenté ses excuses à ces femmes. Selon le site ad.nl, Jeroen Rietbergen aurait promis à certaines candidates de les faire aller plus loin dans l’aventure en échange de faveurs sexuelles.

Plus tard, la police néerlandaise a fait savoir qu’une plainte avait été déposée contre le rappeur Ali B, coach dans le programme. Une information confirmée par l’avocat de l’artiste. Ali B a publié un message sur Instagram indiquant qu’il était «100% convaincu de son innocence».

Démission d’une coach et retrait de sponsors

Les trois autres coachs de «The Voice of Holland» – Anouk, Glennis Grace et Waylon – ont fait part de leur choc en apprenant les accusations. Anouk a carrément décidé de quitter l’émission. «Je ne veux pas travailler dans un endroit où les hommes ont, depuis des années, abusé de leur position et où les autres ont choisi de se taire et de regarder ailleurs», a-t-elle déclaré.

À noter encore que deux des principaux sponsors de «The Voice of Holland», l’entreprise de télécommunications T-Mobile et Lidl ont décidé de ne plus soutenir le télécrochet.

