Pays-Bas : «The Voice of Holland» éclaboussée par un scandale retentissant

L’émission néerlandaise a été suspendue samedi dernier, après des allégations d’agressions sexuelles.

L’émission musicale néerlandaise phare «The Voice of Holland» a été suspendue, après des allégations d’agressions sexuelles qui ont choqué aux Pays-Bas. Une émission détaillant les accusations de comportements sexuellement transgressifs et d’abus de pouvoir au sein du célèbre télé-crochet devait être diffusée jeudi, en fin d’après-midi, sur YouTube. Cette affaire marque le premier grand scandale #MeToo aux Pays-Bas.

Jeroen Rietbergen, 50 ans, a pour sa part démissionné le week-end dernier. Dans un communiqué, il a admis «des contacts de nature sexuelle avec des femmes impliquées dans le programme et des messages WhatsApp à caractère sexuel». Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a qualifié les allégations visant l’émission d’«inacceptables» et appelé à une enquête approfondie.

Véritable institution locale, «The Voice of Holland» a été diffusée pour la première fois aux Pays-Bas, en 2010. Les allégations ont jeté dans la tourmente la version fondatrice de l’émission, dont le principe a été décliné des États-Unis à l’Afghanistan. C’est un e-mail de BOOS, affirmant travailler à son enquête depuis août dernier et avoir parlé aux victimes, qui a mis le feu aux poudres et mené à la suspension d’Ali B et la démission de Rietbergen.