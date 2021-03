États-Unis : The Weeknd boycotte définitivement les Grammy Awards

Le chanteur canadien n’a toujours pas digéré de ne pas avoir été sélectionné pour la cérémonie qui aura lieu le 14 mars 2021.

La hache de guerre n’est pas prête d’être enterrée entre la star canadienne et la plus importante remise de prix du monde de la musique. En novembre 2020, The Weeknd avait déjà accusé les Grammy Awards d’être « corrompus » et de manquer de «transparence». Cette pique intervenait alors que l’organisation venait de dévoiler ses nominés, le chanteur en étant absent en dépit de son album «After Hours» salué par la critique.

La star de 31 ans en a remis une couche dans les colonne du «New York Times» jeudi 11 mars 2021, soit trois jours avant la tenue de la cérémonie. «Je n’autoriserai désormais plus mon label (ndlr: une filiale de la major Universal) à soumettre ma musique aux Grammys… à cause des comités secrets», a lâché le Canadien, faisant référence à d’hypothétiques groupes de personnes influentes qui tireraient les ficelles des nominations moyennant cadeaux et avantages. TMZ rappelle que la non-sélection de The Weeknd aurait été due au fait qu’il ait accepté de se produire au SuperBowl, ce qu’a réfuté l’organisation des Grammies.