Musique : The Weeknd de retour avec un album

Le chanteur canadien a annoncé l’arrivée de «Dawn FM» pour le vendredi 7 janvier 2022.

Moins de deux ans après la sortie d’«After Hours», disque qui a hissé The Weeknd encore un peu plus au firmament de la scène musicale mondiale, voilà que le chanteur de 31 ans est déjà de retour avec l’album «Dawn FM». Il paraîtra le 7 janvier 2022. Celui qui a dû repousser sa tournée mondiale a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux via une vidéo d’une minute qui semble être tirée d’un clip. Niveau son, ce qu’on peut dire pour le moment, c’est que cet extrait est très eighties avec ses synthés.

The Weeknd annonce une liste de collaborateurs à la fin de cette vidéo: le mythique producteur Quincy Jones, les rappeurs Lil Wayne et Tyler The Creator, le musicien Oneohtrix Point Never et aussi, plus surprenant, l’acteur Jim Carrey. À ce stade, impossible de savoir si ces personnes ont travaillé sur un clip, un morceau ou sur tout ce cinquième album. Réponse le 7 janvier 2022 donc. Une chose est sûre, ainsi que le rappelle «Huffington Post»: Carrey et The Weeknd se connaissent plutôt bien. Ils sont même voisins.