Streaming : The Weeknd est l’artiste le plus écouté sur Spotify

Le chanteur canadien a dépassé son compatriote Justin Bieber sur la plateforme de streaming avec plus de 86 millions d’auditeurs mensuels.

The Weeknd s’installe encore un peu plus au firmament de la planète musique. À 31 ans, le Canadien est désormais l’artiste le plus streamé sur Spotify avec un peu plus de 86 millions d’auditeurs chaque mois (86’096’217). Samedi 22 janvier 2022, il a surpassé Justin Bieber. Ce dernier était en août 2021, le plus écouté sur la plateforme suédoise avec 84 millions de personnes au compteur. Il avait même fait encore plus fort, en décembre 2021, avec 90 millions avant de redescendre en janvier 2022 à 81 millions.