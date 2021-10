Mauvaise nouvelle : The Weeknd repousse encore sa tournée

Le chanteur aurait dû commencer «After Hours til Dawn» dès le mois de janvier 2022. Il partira finalement sur les routes durant l’été.

Décidément, être fan de The Weeknd exige de la patience. L’artiste canadien de 31 ans, à qui la rumeur prête une liaison avec Angelina Jolie , a annoncé lundi 18 octobre 2021 que sa tournée «After Hours til Dawn» était une nouvelle fois repoussée. Initialement prévu pour le mois de juin 2020, le début des concerts avait d’abord été décalé d’une année en raison de la pandémie, avant d’être repoussé au mois de janvier 2022. Finalement, c’est durant l’été 2022 que l’interprète de «Save Your Tears» partira sur les routes du monde entier.

«En raison des contraintes imposées par les arénas et la demande pour plus de concerts, je veux faire quelque chose de plus grand et de spécial pour vous qui nécessite des stades», a écrit The Weeknd sur les réseaux sociaux. Le Canadien, futur héros d’une série pour HBO, a précisé que tous les billets qui avaient déjà été achetés seraient remboursés et que les détenteurs de tickets seraient prioritaires au moment de la mise en vente des sésames pour la tournée des stades.