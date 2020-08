Insolite The Weeknd sait tout de vous sur Spotify

Un avatar de la star canadienne dopé à l’intelligence artificielle s’adresse à ses fans dans une étrange opération.

The Weeknd, 30 ans, est parmi les cinq artistes les plus écoutés du monde sur la plateforme de streaming.

Bien sûr, ce n’est pas The Weeknd à l’écran, mais une intelligence artificielle. Elle révèle la date à laquelle l’utilisateur a écouté pour la première fois une chanson du Canadien et laquelle, le morceau qu’on a le plus écouté et quel jour. «Tu aimes ma musique les vendredis. Ça tombe bien, j’adore ce jour. Maintenant, j’en connais un peu plus sur toi.» Perturbant.