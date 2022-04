Canada : The Weeknd serait prêt à changer de nom

Le chanteur canadien a émis l’idée sur Twitter qu’il pourrait, lui aussi, modifier son nom.

A l’instar de Kanye West, qui a récemment officiellement changé son nom en Ye , The Weeknd serait lui aussi tenté par une modification du même acabit. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre dimanche 3 avril 2022 sur Twitter. Le chanteur canadien, qui aurait craqué pour une DJ et mannequin palestinienne , serait en effet prêt à changer son nom de scène en Abel, qui est son vrai prénom au civil.

«J’ai le sentiment que je devrais changer mon nom de scène en Abel», a-t-il posté. Il a ensuite publié une série de tweets. «Peut-être faire comme Ye et légalement changer mon nom pour Abel. Pas de nom de famille. Comme Madonna, Cher ou Prince», a-t-il ajouté. De nombreux internautes l’ont poussé à opérer ce changement, dont le chanteur John Legend qui a qualifié l’idée de «trop bonne». Ce à quoi The Weeknd lui a répondu: «Je suis tenté». Et de conclure avec un autre message: «Abel connu précédemment sous le nom de The Weeknd».