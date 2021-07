Séries télévisées : The Weeknd va produire, écrire et jouer dans une série pour HBO

Connu pour son univers très cinématographique, le chanteur de 31 ans, Abel Tesfaye de son vrai nom, a souvent dit avoir une passion pour le cinéma.

Getty Images via AFP

The Weeknd le 23 mai, 2021 au Microsoft Theater de Los Angeles, en Californie.

Le chanteur canadien The Weeknd va produire, écrire et jouer dans une série de fiction pour HBO, a indiqué mercredi la chaîne câblée à l’AFP, confirmant une information du site Deadline. La série sera intitulée «The Idol» («L’idole») et évoquera la rencontre d’une chanteuse pop avec le propriétaire d’une boîte de nuit de Los Angeles, qui se révélera être le personnage central d’une secte secrète.