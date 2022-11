The Witcher: pétition pour le retour d’Henry Cavill

Netflix : «The Witcher»: une pétition demande le retour d’Henry Cavill

Des fans de la série Netflix s’opposent au remplacement du Britannique par Liam Hemsworth. Plus de 60’000 personnes ont déjà signé le texte.

Lancée le 31 octobre 2022, la pétition intitulée «Netflix: vous devez garder Henry Cavill en sorceleur et remplacer les scénaristes à la place» fait un carton. En cinq jours, elle a été signée par près de 63’000 personnes. La mobilisation des fans de «The Witcher» a commencé après que la plateforme de streaming a annoncé qu’Henry Cavill serait remplacé par Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv dès la saison 4 de la série.

«Andrzej Sapkowski (ndlr: l’auteur de la saga littéraire dont la fiction est une adaptation) lui-même avait dit à propos d’Henry Cavill: «Je suis plus qu’heureux de son interprétation du sorceleur, c’est un véritable professionnel. Comme Viggo Mortensen a donné son visage à Aragorn, Henry a donné le sien à Geralt et il en sera ainsi pour toujours.» Henry ne quitte pas «The Witcher» à cause de «Superman», les dirigeants de Netflix ont à nouveau pris une décision à l’encontre du bon sens», argumente l’auteur de la pétition.