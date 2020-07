La Chaux-de-Fonds (NE)

Théâtre assaisonné avec les ingrédients de la pandémie

Deux jeunes de 25 ans vont jouer du théâtre pandémique tous les mercredis. Les spectateurs vont suivre le spectacle à bord de leur voiture et entre les deux comédiens, il y aura un espace de deux mètres.

«Nous avons créé un théâtre avec pour fondement principal la distance. Elle se traduit au moyen de voitures garées à la façon des cinémas ''drive-in'’ pour l'audience et d'une règle d'or pour les acteurs: ne jamais se tenir à moins de deux mètres l’un de l’autre.» Alexandre et Victor, deux jeunes acteurs de la Chaux-de-Fonds (NE), se lancent dans une démarche inédite: le «théâtre pandémique». Tous les mercredis de juillet et le premier mercredi d’août, ils vont jouer en plein air devant un public d’automobilistes qui resteront dans leur véhicule. Après le drive-in cinématographique, le drive-in théâtral.