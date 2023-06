Lausanne: Théâtre de Vidy occupé: le dortoir a été démonté

De longues négociations se sont alors tenues entre le collectif, la direction du théâtre et les autorités de la Ville. Car si ces installations sauvages ne perturbaient pas directement la tenue des représentations, elles constituaient néanmoins un obstacle conséquent à l’accueil du public. Aucun spectacle n’était programmé ce lundi soir, mais ce sera en revanche le cas mardi. «On a voulu interpeller des milieux que l’on pensait aussi alliés dans la cause des sans-abri, explique une militante. Ce théâtre est une institution connue, et dont la mission est aussi sociale.» Et d’interpeller par ce biais la Ville, qui subventionne à hauteur de 7,9 millions ce lieu de renommée internationale, rappelle «24 heures».