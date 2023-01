PARA SKI ALPIN: Théo Gmür devient vice-champion du monde de géant

Dans sa discipline de prédilection, Théo Gmür a frappé fort en première manche. Il a réalisé le meilleur temps avec 48 centièmes d’avance sur Arthur Bauchet. Mais le Français lui a rendu la pareille lors du second tracé, et c’est finalement lui qui a décroché l’or pour 48 centièmes.

Cette course va quelque peu atténuer la déception du Valaisan, qui est passé à côté de son super-G et de sa descente: «J’ai fait des courses de vitesse loin de mes attentes et jeudi j’ai vraiment fait une belle première manche, je vais prendre cela avec moi pour les prochaines courses.» Le coureur suisse a également expliqué qu’il s’était mis trop de pression en deuxième manche pour conserver sa première place.