Jeux paralympiques – Théo Gmür «seulement» cinquième en Super-G

Tenant du titre, Théo Gmür n’a pas réussi à monter su le podium du super-G des Jeux paralympiques de Pékin. Au lendemain de sa médaille de bronze en descente, le Valaisan de Haute-Nendaz n’a en effet pris que la cinquième place du super-G. Il a terminé avec un retard de 2’’20 sur le surprenant vainqueur, le Chinois Jingyi Liang. Il a concédé plus d’une seconde de retard sur le troisième.

«Ce n’a pas été une bonne course pour moi», a-t-il dit à nos confrères du Nouvelliste après la course. «Je n’ai pas bien dormi, a-t-il poursuivi. Il y avait trop d’émotion après ma performance de la veille. J’ai commis des difficultés dans une portion, comme lors de mes entraînements en descente. Ça m’a coûté de la vitesse sur le plat. Maintenant, je me réjouis déjà des deux manches du géant.»