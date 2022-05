Theo James trouve la vie surprenante

Theo James joue dans la série fantastique «The Time Traveler’s Wife», sur OCS. IMAGO/Pacific Press Agency

Comment vit un couple lorsque le mari voyage dans le temps? Voilà la base de «The Time Traveler’s Wife» dont l’acteur anglais Theo James, 37 ans, est le héros. Cette série inédite vient de démarrer sur OCS.

Comment vous êtes-vous glissé dans la peau de Henry DeTamble, un homme ordinaire qui a le don de voyager dans le temps?

J’ai eu beaucoup de chirurgie esthétique! C’était un vrai challenge d’apparaître jeune, vieux et tout ce qui se passe au milieu (rire). Nous n’avons rien tourné dans l’ordre ce qui a rendu la production encore plus complexe, car nous passions d’une décennie à une autre en l’espace de quelques heures sur le plateau. Heureusement qu’à une période de sa vie, j’avais une barbe grise, ce qui me donnait un repère sur l’intrigue (ndlr: il fait un clin d’œil). L’idée de voyager dans le temps est la base de cette histoire d’amour entre Henry et Claire, mais notre série est tout aussi pleine de drame que d’humour.

Étant donné le sujet de votre série, on ne peut que vous demander si vous aimeriez voyager dans le temps…

Bien sûr, mais je n’aimerais pas me transporter pour vivre à une autre époque, juste retourner il y a 50 ans pour me faire une idée du quotidien à l’époque. Je me dis que les années 1960 ou 1970 étaient sûrement moins compliquées, surtout en termes de population sur notre planète. J’ai appris qu’après la Seconde Guerre mondiale, il y avait seulement 2 milliards et demi de gens sur Terre. Aujourd’hui, on approche les 7 milliards. J’adore Londres et ses immenses parcs. J’aimerais retourner en arrière, me balader dans les jardins et marcher dans les rues qui étaient moins peuplées. En même temps, peut-être que l’odeur était horrible, car les voitures n’étaient pas équipées de pots catalytiques il y a 50 ans (rire).

Le roman qui sert de base à la série est un classique. Le connaissiez-vous?

Oui, je l’avais lu durant ma première année à l’université. Mon coloc adorait ce bouquin au point de me transmettre cette passion. Il me disait même qu’il voulait acheter les droits pour en faire l’adaptation à l’écran. Et des décennies plus tard, c’est moi qui incarne Henry, le personnage principal. La vie est pleine de surprises.

Dix ans après le début du tournage de la saga «Divergent», êtes-vous heureux de l’évolution de votre carrière?