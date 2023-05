Hockey: Théo Rochette débute fort à la Coupe Mémorial

Forts de leur récent titre en Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Remparts ont enchaîné lors du tournoi de fin d'année, réunissant les meilleures formations de LHJMQ, de WHL (Western Hockey League) et d'OHL (Ontario Hockey League). Ils ont battu largement les Kamloops Blazers, la franchise qui détient le record de succès dans l'épreuve et qui reçoit cette 105e édition sur sa glace, en Colombie Britannique.

Le joueur de centre né à Neuchâtel est en passe d'écrire une page de l'histoire de son équipe, dont il est le 4e compteur depuis 1997 avec 299 unités, derrière des éléments comme Eric Chouinard (ex-Sierre/349 points), Josh Hennessy (ex-Lugano et Kloten/329 pts) et Adam Erne (ex-Detroit et Tampa Bay/304 pts). Il a devancé ces derniers jours des stars comme Jonathan Marchessault (Vegas/294) et Alex Radulov (Bars Kazan/293).