Hockey sur glace : Théo Rochette remporte la Coupe Memorial au Canada

Deux assists

«On a tout gagné: la saison régulière, les play-off et la Coupe Memorial, c’est extraordinaire, nous a-t-il glissé. On était en mission, on n’a jamais douté et on a sorti l’un de nos meilleurs matches de la campagne à l’occasion de cette finale.» Il a ajouté: «On a aussi été motivés par le discours émouvant de Patrick (Roy) et de Simon Gagné (son assistant) avant la partie.»