Pays-Bas : Théoricien du complot interdit de séjour pendant deux ans

Le gouvernement néerlandais a indiqué qu’il ne laissera pas entrer le Britannique David Icke aux Pays-Bas et dans tout l’espace Shengen pendant deux ans car sa présence pourrait «perturber l’ordre public».

Le théoricien du complot britannique David Icke a rendu publique sur son site internet une lettre du Service de l’immigration et de la naturalisation néerlandais IND en affirmant qu’il avait été «banni par le régime fasciste néerlandais». Envoyée jeudi au nom du secrétaire d’État de la Justice et de la Sécurité Eric van der Burg, elle indique que le gouvernement néerlandais lui interdit le séjour aux Pays-Bas et dans tout l’espace Schengen pendant deux ans car sa présence pourrait «perturber l’ordre public».