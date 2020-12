France : Therapie Taxi annonce sa séparation

Le groupe de pop aux paroles crues avait explosé en 2017. Trois ans plus tard et avec deux albums seulement au compteur, c’est déjà la rupture

«Après avoir donné sept années de nos vies à Therapie Taxi, nous avons besoin de grandir autrement, dans un autre cadre. Pas de tristesse, pas de regrets, bien au contraire: une somme de souvenirs impérissables et une gratitude infinie pour tou.te.s ceux.elles qui ont rendu ça possible. Enregistrer des albums, parcourir la France et surtout jouer devant des milliers de personnes, tout ça c’est un rêve rare que nous avons eu la chance de toucher du doigt. Jamais nous n’avions vu les choses aussi grandes, jamais nous avions espéré autant», a écrit le combo français. Il a ajouté qu’avant de baisser définitivement le rideau, il allait publier le 8 janvier 2021 un dernier EP, «Rupture 2 Merde»: «On se devait de vous offrir un dernier projet. Nous avons composé ensemble ces dernières semaines un EP d’adieu. Et nous nous retrouverons pour nos derniers concerts, lors de la tournée d’adieu, à l’été 2021.»