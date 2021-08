JO de Tokyo - Théry Schir: «Je suis très fier de ce diplôme olympique»

Théry Schir (à gauche) était 4e après les trois premières épreuves de l’Omnium. AFP

Théry Schir (28 ans) a décroché la 7e place de l’Omnium qui s’est disputé jeudi au Vélodrome d’Izu, à 130 kilomètres de Tokyo.

Quatrième après les trois premières épreuves, le Vaudois a rétrogradé dans le classement dans la course aux points finale où, contrairement à plusieurs concurrents, il n’a pas été en mesure de s’échapper et de prendre un tour (bonus de 20 points) à ses rivaux.

‹‹On aurait signé pour un tel résultat avant le départ.›› Daniel Gisiger, entraîneur des pistards suisses

« On aurait signé pour un tel résultat avant le départ, s’est exclamé l’entraîneur national Daniel Gisiger. C’est sûr que, comme Théry était 4e avant la course aux points, on peut avoir quelques regrets. Mais le niveau était très relevé et Théry s’est bien battu et n’a pas explosé. »

Le classement final.

9e du Scratch, 4e du Tempo, 3e de l’Elimination, le Suisse a emmagasiné 109 points, soit 44 de moins que le Britannique Matthew Walls (153), sacré champion olympique. « Je suis très content de cette performance, d’avoir fait la course avec les meilleurs et d’avoir eu un niveau de compétition qui m’a permis d’être à l’avant, a commenté le pistard helvétique. Malheureusement, il m’a manqué un peu de force et peut-être aussi un peu de réussite. Mais je suis à ma place, je sais d’où j e viens et j ’ai conscience de ce qu e j’ ai fait pour décrocher un diplôme olympique. J’en suis très fier , d’autant plus que, devant moi, il n’y a que des champions. »

Samedi, le Madison

Sur le podium, Walls a été accompagné par le Néo-Zélandais Campbell Stewart (129 points) et par l’Italien Viviani (124).

Samedi, Schir prendra part au Madison avec le Vaudois Robin Froidevaux. « L’Omnium me donne une grande envie de faire encore mieux. Le Madison est ma discipline favorite. On croit en nous et on sera peut-être capable s d’aller chercher un deuxième diplôme, voire un top 5. »