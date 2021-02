Le Brésilien de Chelsea prévoit de jouer au moins jusqu’à 40 ans. Pour rester en forme le plus longtemps possible, il a fait appel à des technologies de pointe.

En plus de son caisson à oxygène, Thiago Silva utilise également un appareil de pressothérapie. Twitter Silva

À 36 ans, Thiago Silva n’a pas l’intention de raccrocher ses crampons. Dans un premier temps, il souhaite prolonger d’une saison son expérience à Chelsea. Par la suite, il envisage de jouer au moins jusqu’à 40 ans. Pour y parvenir, il met tous les atouts de son côté.

L’international brésilien a déclaré au magazine Four Four Two qu’il avait acheté une chambre à oxygène. Prix de cette machine high-tech, qui augmente la capacité de transport de l’oxygène par le plasma: 20’500 francs. «Je fais une séance quotidienne - après le déjeuner - de deux heures d’oxygénothérapie hyperbare pour accélérer ma récupération. J’ai une chambre spéciale installée à la maison, où je respire de l’oxygène pur à haute pression, ce qui agit sur ma pression sanguine. Lorsque je suis blessé, je passe à deux séances.»

Une inspiration «made in» NBA

Thiago Silva a découvert cette technique il y a sept ans à Paris, alors qu’il luttait pour se remettre complètement d’une blessure. Cette idée lui est venue directement du basketball et de la NBA. «Le physiothérapeute avec lequel je travaillais à Fluminense et à Milan a commencé à faire des recherches sur les mesures de récupération et a examiné ce que faisaient les joueurs de la NBA.» Étant donné qu’ils jouent beaucoup de matches en très peu de temps, leur récupération doit être parfaite. C’est pourquoi le staff médical du Brésilien l’a aiguillé sur cette méthode.

«J’y ai vu un investissement plutôt qu’une dépense» Thiago Silva, défenseur de Chelsea

Le prix de 20’500 francs n’a jamais été un problème: «J’ai commandé la machine aux États-Unis. Comme c’était pour le bien de ma carrière à long terme, j’y ai vu un investissement plutôt qu’une dépense. L’année dernière, j’ai décidé d’investir dans une plus grande pour 21’000 francs, avec plus d’espace pour bouger mon corps et être plus à l’aise. Jorginho a vu une photo que j’ai mise en ligne et m’a demandé ce que c’était, alors je l’ai invité chez moi pour l’essayer, Depuis, il s’en est acheté une - mais je ne touche pas de commission du tout», conclut le Brésilien.