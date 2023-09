L'humoriste Thibaud Agoston démarre sa première tournée en Suisse

J’ai beaucoup joué à Genève et Lausanne, mais en Suisse, il n’y a pas beaucoup de lieux avec de petites jauges pour accueillir des spectacles d’humour. À mon niveau de carrière, le projet, c’était de remplir des salles de 50 à 100 places places et il y en a beaucoup plus à Paris et en France. Maintenant, des lieux commencent à ouvrir chez nous, mais pour faire une véritable tournée dans des théâtres ici, on doit choisir les salles à disposition et elles sont plus grandes.