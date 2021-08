Marseille : Thibault blessé durant «Les Marseillais vs Le reste du monde»

Le candidat de téléréalité a révélé qu’il allait devoir se faire opérer dès son retour à Dubaï.

«Hier matin, je suis parti faire une IRM parce que je me suis blessé dans «Les Marseillais». Ça fait deux mois que le tournage est terminé et en fait je boite un peu, donc je me suis dit qu’il y avait peut-être un souci. En fait, j’ai une rupture des ligaments croisés antérieurs, ainsi que le ménisque cassé, ainsi que de l’eau et des kystes dans la jambe. Voilà, j’ai le genou déboité en fait et ça fait deux mois que je marche avec», a-t-il dit le 25 août 2021.