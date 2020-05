Transfert en Swiss League

Thibaut Monnet s’engage avec Sierre

149 fois international, l’attaquant martignerain de 38 ans a signé un contrat d’une saison avec le club du Valais central.

Double champion de Suisse (2008 et 2012) et champion d’Europe (2009) avec les ZSC Lions, médaillé d’argent des Mondiaux 2013, l’ex-junior du HC Martigny a livré 967 matches de saison régulière pour le compte de dix équipes dans les deux principales catégories de jeu helvétiques, 1119 en additionnant les duels de play-off, de play-out et des tours contre la relégation. Il a également pris part à deux Coupes Spengler avec les Allemands des Eisbären Berlin et les Tchèques de Hradec Kralove.