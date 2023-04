Cyclisme: Thibaut Pinot déchaîne les passions jusqu’en Romandie

Populaire et timide

Le Franc-Comtois de 32 ans dispute son dernier «TdR», et l’étape de jeudi partait de la commune située à une petite centaine de kilomètres de Lure, sa ville natale. «Il y avait la foule au bord de la route avec des drapeaux et des pancartes pour me soutenir», lâche-t-il avec émotion. «C’est drôle, c’est un des plus populaires du peloton alors qu’il est extrêmement timide, observe Cédric, qui conduit des VIP pour l’équipe française. Les gens l’aiment car il ne triche jamais avec ses émotions!»