Cyclisme : Thibaut Pinot va prendre sa retraite en fin de saison

Dans cet entretien, il précise qu'il prendra sa retraite en octobre après le Tour de Lombardie, épreuve qu'il a remportée en 2018. Avant cette ultime course, il disputera le Giro en mai et espère participer à son dernier Tour de France, en juillet. «Pour ma dernière année, j’ai envie d’y aller, ça me ferait chier de le manquer. Le Tour a été dur, mais c’est aussi lui qui m’a donné les plus belles émotions. […] Pour que ma dernière année soit belle, il faut que j’y sois. Rien que pour tous ceux qui m’ont soutenu», souhaite le Français.