Tennis : Thiem en quarts après 5 sets acharnés contre Gaston

Le No 3 mondial Dominic Thiem a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de Roland Garros, au bout d’un éprouvant combat en cinq sets 6-4 6-4 5-7 3-6 6-3 contre le surprenant Hugo Gaston, 239e joueur mondial.

Gaston, vingt ans depuis une semaine, s’est largement montré à la hauteur de l’événement. Non seulement le jeune gaucher ne s’est pas laissé impressionner pour sa première fois sur le court Central. Mais, même mené deux sets à zéro par le No 3 mondial, il n’a pas rendu les armes.

Fort de son jeu atypique et si créatif, Gaston a déboussolé Thiem au point de prolonger la rencontre jusqu’à un cinquième set décisif. Englué dans des schémas déstabilisants, Thiem, parfois tête basse et l’air las, a alors multiplié les fautes inhabituelles et n’a pas pu cacher sa frustration et son agacement.