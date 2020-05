Média

Thierry Bovay dirigera La Télé

Thierry Bovay, 50 ans, succédera au 1er septembre 2020 à Kurt Eicher en tant que nouveau directeur général de Vaud-Fribourg TV.

Thierry Bovay a été nommé mardi par le conseil d’administration à la tête de la chaîne, indique Vaud-Fribourg TV mardi dans un communiqué. Issu du monde de la production audiovisuelle et TV, le nouveau directeur a fait l’essentiel de sa carrière dans les médias; dans les régies publicitaires ASSA et OFA, puis à la direction d’ICI TV Riviera Chablais à Vevey et à Mediaprofil.

Plus récemment, le Vaudois a été directeur et associé majoritaire à La Prod TV Sàrl et responsable marketing et business développement à la Société électrique de la Vallée de Joux SA. Il avait par ailleurs été directeur des programmes de La Télé au lancement de la chaîne en 2009.