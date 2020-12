«Un jour, Thierry Henry m’a invité chez lui et il m’a dit: «Viens, on regarde la match d’Arsenal.» Il a allumé la télé, et la première image qu’on a vue, c’était Xhaka qui emmenait l’équipe d’Arsenal avec le brassard de capitaine. À ce moment-là, Thierry a immédiatement éteint la TV. Je lui ai dit: «Tu fais quoi?» Et là, il m’a répondu: «Je ne peux pas voir mon équipe avec Xhaka comme capitaine.» Du coup, on n’a pas du tout regardé le match. On a parlé de plein de choses, mais l’écran télé est resté éteint. Et il m’a expliqué ce que toutes les légendes du club pensaient de Xhaka…»