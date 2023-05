Jared Leto et Thirty Seconds To Mars amorcent leur retour

Ces dernières années, on connaissait surtout Jared Leto, l’acteur. On l’a vu en Joker, en Paolo Gucci ou encore en Docteur Morbius. Début mai 2023, il a même fait sensation sur le tapis rouge du gala du MET déguisé en chat géant . Jared Leto, le rocker au sein de Thirty Seconds To Mars, avait donc quasiment disparu. Cette période est révolue. Le groupe, monté par Jared et son frère Shannon, a fait son retour le 9 mai 2023. Il a annoncé sur les réseaux sociaux la sortie de «Stuck», premier single en cinq ans.

«Grâce à ma mère incroyablement créative, mon frère et moi avons appris à aimer l’art et la photographie dès notre plus jeune âge. Le clip de «Stuck» est une lettre d’amour à certains de mes photographes préférés. Des artistes qui m’ont profondément marqué, comme Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Herb Ritts et bien d'autres. Des artistes dont le travail a changé ma façon de voir les choses et m’a montré de nouvelles possibilités», a expliqué Jared Leto sur les réseaux sociaux. Peu après, l’Américain, 51 ans, a dit dans une vidéo sur Instagram à destination des fans qu’un prochain disque était terminé. «Ça fait longtemps. Putain, ça fait cinq longues années. Vous m’avez manqué. Les visuels sont terminés. L’album est terminé. On a plein de chansons aux styles différents, du truc très acoustique au heavy metal. On a commencé à l’écrire pendant le Covid sur le thème de l’isolement, mais il est plein d’optimisme», a assuré le rocker-acteur.