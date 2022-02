Patinage artistique : Thomas Bach: «Comment peut-on être si froid avec son athlète?»

Le président du CIO a condamné l’attitude de l’entourage de la Russe Kamila Valieva (15 ans), qui a craqué dans le programme libre des Jeux de Pékin.

Le président du CIO Thomas Bach a indiqué vendredi avoir été «très troublé» par la prestation sur la glace de la patineuse russe Kamila Valieva, empêtrée dans une retentissante affaire de dopage et, visiblement éprouvée, incapable d’évoluer à son niveau habituel dans le programme libre jeudi.

M. Bach a également indiqué lors d’une conférence de presse à Pékin qu’il n’avait pas «beaucoup confiance» en l’entourage de Kamila Valieva, regrettant notamment sa froideur et son attitude à l’égard de la patineuse après sa compétition.

«J’étais très troublé hier quand j’ai regardé à la TV (le programme libre de patinage artistique). J’ai vu une performance où on a vu la pression sur ses épaules. Ma carrière fait que je sais ce qu’est la pression, mais celle-ci était au-dessus de ce je peux me représenter», a-t-il déclaré.

«La voir craquer sur la glace, pleurer et essayer de finir son programme était difficile. Dans chaque mouvement, son langage corporel, on voyait le stress immense», a poursuivi le patron de l’instance olympique. «Elle aurait surement préféré quitter la glace et laisser tout cela derrière elle».