JO-2020 : Thomas Bach demande aux Japonais de «soutenir» les sportifs

Le président du Comité international olympique (CIO) a demandé aux Japonais d’«accueillir et soutenir les participants» aux JO de Tokyo, bien qu'ils soient inquiets de la situation sanitaire.

«Une fois encore, je voudrais humblement demander au peuple japonais d’accueillir et de soutenir les sportifs», a déclaré à la presse Thomas Bach, le patron du CIO, après l’ultime réunion de la commission exécutive de l’instance avant les Jeux (23 juillet-8 août). Déjà reportés d’un an en raison de la pandémie, ces JO vont se tenir sous état d’urgence sanitaire, sans public dans la plupart des sites, et dans une ambiance alourdie par l’hostilité d’une partie de la population au maintien de l’évènement.